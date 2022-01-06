رئيس «الشيوخ» يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

توجه المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، والمستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

«عبد الرازق»: الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض

تقدم المستشار«عبد الرازق» إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية، مؤكدا على أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، مشيدا بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

البابا تواضروس: «جميع المصريين على قلب واحد»

ومن جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار «عبد الرازق» على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدًا على أن «جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحمايه أراضيه».

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب قد توجه إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من أجل تهنئة البابا تواضرس بعيد الميلاد المجيد، مساء أمس، وكان بصحبته عدد من أعضاء المجلس، كان من ضمنهم، المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، على رأسهم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن».