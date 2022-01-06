ترجمة النسخة الروسية من «الغزالة رايقة» بعد الاتهامات بسرقة اللحن الخاص بها

حالة واسعة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «الغزالة رايقة»، من فيلم «من أجل زيكو»، وتصدر «تريند»، موقع لفيديوهات «يوتيوب»، محققة أكثر من 15 مليون مشاهدة في أيام، ومع ذلك النجاح ترددت اتهامات بشأن سرقة لحن الأغنية من أخرى روسية بعنوان «Wild Lioness».

ملحن «الغزالة رايقة» عن التشابه مع أغنية روسية: «لا سرقة ولا اقتباس»

ونفى الملحن إيهاب عبد الواحد، أي اتهامات بالسرقة أو الاقتباس بين «الغزالة رايقة»، والأغنية الروسية، وذلك وفقا لما أوضحه في مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «حديث القاهرة»، مؤكدا أنّ هناك جزء صغير من التشابه بين الأغنيتين وهو أمر وارد الحدوث ولا يمكن وصفه بـ «سرقة أو اقتباس».

وبعد ما تصدرت تلك الأزمة اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يلي أهم معلومات عن الأغنية الروسية بعنوان «Дикая львица» أو«Wild Lioness» والتي تعني بالعربية «لبؤة برية»، وهي عن حيوان بري بخلاف «الغزالة رايقة»

- حققت الأغنية مشاهدات عبر «يوتيوب»، وصلت لـ 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها في أغسطس 2019.

- «Wild Lioness» من غناء فريق مكون من شخصين باسم «أليكس وروس»، يقومان بكتابة الكلمات والتلحين بأنفسهم، وتعتبر أعمالهم مأخوذة عن قصص وتجارب شخصية.

- لدى «أليكس وروس»، ما يقرب من 392 ألف متابع على قناتهم الرسمية على «يوتيوب»، والتي تم إنشائها في أبريل 2019، وطرحا عبرها عدد من الأغني خلال تلك الفترة.

كلمات الأغنية الروسية «Wild Lioness»

لبؤة برية هذه هي ملكتي

نوعي المفضل من الماريجوانا لقد جعلتيني مفتونا بك

بحاجة للكحول؟ حسنا.. دعينا نشرب نخب الحب

شتائم مرة أخرى وفضائح وضعت الأغلال بيدي

أتساءل أين كنتي طوال الليل وأين أنا

أنا مع أصدقائي أشرب الخمر حد الثمالة

عقلي أصبح مجنونا والمبلغ الذي أملكه ليس قليلا

حبيبتي تحدق في وجهي طوال الليل كأسا ويسكي مع الكوكايين وحبيبتي بجانبي

سأعيدك من الملهى ليلاً في سيارتي ومن دون إخبار والديك سنذهب إلى البحر

سوف نحتسي الخمر ونشاهد فيلما وبعدها عندما يحل الصباح سوف أخذك للمنزل

سأطاردك سأشن الحرب على كل من يؤذيك

أنا لستُ بطلا خارقا ولست بطلة خارقة بل أنتي باردة الطباع في بعض الأحيان

مشاحنات بيننا بسبب الخلافات ..شظايا على الأرض وأنا حافي القدمين مجددا

هذا ليس حبًا بل لعبة في الملاهي