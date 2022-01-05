نقل صاحب أغنية «الغزالة رايقة» للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، لأزمة صحية مفاجئة، أدت لنقله إلى المستشفى، حيث أنه كان يعاني من دور برد شديد خلال الأيام الماضية التي شهدت انتشار أغنيته بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

شقيق محمد أسامة يوضح تطورات حالته

وقال مصطفى شقيق محمد أسامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شقيقه تعرض لأزمة صحية بسبب الإجهاد الشديد، بعد غنائه الغزالة رايقة في أكثر من برنامج تليفزيوني ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفي، لكنه حاليا في منزله يخضع للعلاج ويتحسن بصورة كبيرة.

والدة محمد أسامة تطلب الدعاء له

وقالت والدة محمد أسامة في حديثها لـ«الوطن»، إن إصابة محمد بنزلة برد تحولت إلى حساسية بالصدر، ويخضع حاليا لجلسات بخار، وطالبت الجمهور بالدعاء له.

وحصدت أغنية «الغزالة رايقة»، إشادات كثيرة من الجمهور، واقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «من أجل زيكو».