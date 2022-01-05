كورونا في السعودية.. قرارات جديدة لمحاصرة زيادة الإصابات

أدى تسارع انتشار إصابات كورونا في السعودية على مدار الأيام الماضية، إلى اتخاذ المملكة لمزيد من القرارات الهادفة لمحاصرة انتشار الوباء، وكان آخر هذه القرارات ما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، بشأن إلغاء تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، مشيرة إلى أن المدة المسموحة لتكرار طلب السماح بأداء عمرة جديد هي 10 أيام من تاريخ انتهاء العمرة السابقة.

تعديل المدة المسموحة لتكرار العمرة

وتأكيدا على الارتباط بين هذا القرار الأخير وزيادة إصابات كورونا في السعودية، أرجعت وزارة الصحة السعودية، في بيان، سبب التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي جرى إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين والمملكة، وفقا للزيادة المتسارعة في إصابات كورونا في السعودية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، ارتفاع أعداد إصابات كورونا في السعودية بنحو 70%، والحالات الحرجة بنحو 50% خلال يوم واحد، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة و2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية، يشهد تسارعا عاليا في الارتفاع، مضيفا أن الموجات السابقة مرت بمراحل عدة، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع، حسب قوله.

انتشار كورونا في السعودية يُعيد فرض ارتداء الكمامات

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبل أيام، عن تفعيل القرار الخاص بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، بداية من صباح 30 ديسمبر الماضي، وذلك في إطار مساعي المملكة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في السعودية.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنّ القرار الأخير بإعادة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، يأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم بعد تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في السعودية.