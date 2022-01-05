عاجل.. إصابة 20 عاملا في انقلاب أتوبيس على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 20 عاملا بإصابات متفرقة، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «ميني باص» على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي بنطاق مدينة العلمين الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل 20 مصابا لمستشفى العلمين النموذجي

واستقبلت مستشفى العلمين فور وقوع الحادث، اليوم الأربعاء، جميع المصابين، وبفحص الشرطة مستنداتهم تبين أنهم من عدة محافظات، هي المنوفية وأسيوط والبحيرة والقاهرة والقليوبية وبني سويف والغربية والشرقية والإسماعيلية والأقصر، ويتراوح أعمارهم ما بين 22 حتى 61 سنة.

حالات المصابين في حادث العلمين

ويعانى جميع المصابين في حادث العلمين بطريق «مطروح - الإسكندرية» من إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور بالفقرات لبعض المصابين واشتباه ارتجاج في المخ، وبعض الكسور في عظام الجسم، وجاري استكمال باقي الفحوصات الطبية من أشعة وتحاليل، وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال فريق الإنتشار السريع في مستشفى العلمين.

وتحرر عن ذلك محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة للتحقيق، وانتقلت مباحث قسم شرط العلمين والمرور، وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.