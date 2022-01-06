شاب ينتحر شنقا في منزله بالمقطم.. والتحريات: «مُعلق في سقف الغرفة»

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض انتحار شاب، شنق نفسه داخل منزله بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت من المباحث استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

جثة معلقة في سقف الغرفة

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على شاب مشنوق داخل غرفة نومه في منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «أحمد ع. أ.» 22 سنة، وبالفحص تبين العثور على الجثة معلقة بواسطة حبل في سقف غرفة نومه، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة بسبب الحبل، ومن خلال الفحص تأكد خلو الجثة من ثمة إصابات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غريق مجهول في مياه النيل

وفي سياق آخر تواصل مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية لـ شاب غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

بداية الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الإهالي بوجود جثة طافية في مياه نهر النيل، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالتنسيق مع ضباط الإنقاذ النهري تم انتشال الجثة، وتبين أنها جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتم العثور على أية مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.