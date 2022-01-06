ضبط 1267 قضية تموينية وغش تجاري خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1267) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (219 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (18,650طن).

ضبط (33 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (87,342 طن – 40237 عبوة – 431912 قطعة).

ضبط (21 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (14,529 طن – 55 قطعة).

ضبط (19 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (18,607 طن – 19416 عبوة – 380497 قطعة – 1512 لتر - 600 متر).

ضبط (28 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (45600 لتر – 362 إسطوانة).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة ) لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون ، وبحوزته (1٫946 طن من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هوالك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمى مُعدة للتصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.