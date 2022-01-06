«التعليم» تقرر مدة فترة التسجيل لامتحانات الطلاب في الخارج 2022 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التسجيل لامتحانات الطلاب في الخارج على الموقع الإلكتروني الخاص بها، لمدة شهر، بدءاً من موعد إعادة تشغيله، موضحة أنه لكثرة الضغط المستمر على الموقع من جميع أنحاء دول العالم أدى إلى ظهور مشكلات تقنية عديدة حالت دون تسجيل الطلاب للامتحانات، لذلك تم إيقاف الموقع حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة به وإعادة تشغيله مرة أخرى، جاء ذلك وفق مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، أعلنت تفاصيل امتحانات الطلاب المتقدمين على نظام اللغات في الخارج، موضحة أن امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يكون بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

«التعليم»: يشترط لاستمرار الطلاب على نظام اللغات اجتياز اختبار اللغة الأجنبية الثانية

وأضافت الوزارة أن الطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي يؤدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية في إحدى اللغات الآتية: «الفرنسية- الألمانية- الإيطالية- الإسبانية- الإنجليزية»، ويؤدي الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدى بها بالصف الأول الإعدادي، ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدة أنه يشترط لاستمرار الطلاب على نظام اللغات الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية اجتياز الاختبار في مادة المستوى الرفيع بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الأجنبية الثانية للطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وعند عودتهم إلى أرض الوطن تطبق عليهم قواعد تنسيق القبول بالمدارس الرسيمة لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات، من حيث السن والتي تطبق على الطلاب المصريين داخل جمهورية مصر العربية.

يجب على الطلاب الملتحقين بالدراسة بنظام اللغات حصولهم على شهادات من مدرسة خاصة

وأكدت الوزارة على أن الطالب الذين يؤدي الامتحان في مادة المستوى الرفيع فقط بالنسبة للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الثانوي أو المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية ولم يؤدى امتحان مادتي الرياضيات والعلوم باللغات، يعتبر الطالب على نظام الدراسة باللغة العربية بغض النظر عن أداءه الامتحان في تلك المواد، موضحة أنه يشترط لإلحاق الطلاب للدراسة بنظام اللغات في امتحانات «أبناؤنا في الخارج» أن يكونوا حاصلين على شهادات من إحدى المدارس الخاصة لغات أو الرسمية لغات أو المتميزة لغات، واجتازوا المستوى الرفيع بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية واختبار المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية.