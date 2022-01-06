تجارة المنصورة تعتمد امتحانات التمويل والاقتصاد ‏‏«أونلاين» لأول مرة

أعلنت كلية التجارة بجامعة المنصورة اعتماد امتحانات برنامج التمويل والاقتصاد بمستوياته الثلاث امتحانات إلكترونية «أونلاين» لأول مرة في إطار سعى كلية التجارة إلى تطبيق آلية التحول الرقمي تحت رعاية الدكتور طارق غلوش عميد الكلية، والدكتورة منى محمد سيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد مطر، مدير برنامج التمويل والاقتصاد، حيث تستوعب قاعة امتحانات الأون لاين 270 جهاز كمبيوتر مزودة بأحدث الأجهزة ووسائل الاتصال هذا بالإضافة إلى عدد 5 قاعات يجرى إنشاءها تمهيدا لتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية.

غلوش: الكلية تسعى لتطبيق التحول الرقمي

وأكد الدكتور طارق غلوش، عميد الكلية، في بيان صحفي، سعيه الدائم لتطبيق التحول الرقمي وفقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال نظم التقويم والامتحانات.

وكيل الكلية: الامتحانات تسير بشكل منتظم

وذكرت الدكتورة منى سيد وكيل الكلية، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ولا توجد أي عقبات أو مشاكل تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان وأن الطلاب أشادوا بالتجربة ونجاحها ما يؤهلهم لمواكبة تغيرات العصر الحديث.

وقال الدكتور محمد مطر، إنه قام بإجراء 4 اختبارات تجريبية قبل بدء أداء الفعلي للامتحانات وتدريب الطلاب بالمستويات الثلاثة على الامتحان وكيفية التعامل معه مما يجعل برنامج التمويل والاقتصاد هو الأول بكلية التجارة في تفعيل الامتحانات الإلكترونية واعتمادها رسميا، وأكد على دعم إدارة الكلية لتحقيق ذلك النجاح وجعل كلية التجارة الأولى في التحول الرقمي.