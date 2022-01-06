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عاجل.. الدفع بـ22 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادثين منفصلين بالسويس

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مريم الخطري ومحمود رفعت
01:43 م | الخميس 06 يناير 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة» صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى حادث أخر نتج عن انقلاب «ونش» بمحافظة السويس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حادث انقلاب الأتوبيس أسفر عن إصابة 45 مواطنا، من ركاب الأتوبيس، فيما أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين إثنين.

وأضاف "عبدالغفار" أنه فور الإبلاغ عن الحادثين تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ووصل أول 5 سيارات بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأكد «عبدالغفار» رفع حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، والتوجيه باستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ واستقبال المصابين وتشخيص الحالات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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