تفاؤل بـ«أسعار الذهب 2022».. خبير يكشف الأسباب

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها عالميا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن يختبر الذهب ارتفاعات جديدة تصل عند مستوى 2100 دولار للأونصة خلال العام 2022.

الذهب يختبر أعلى مستوياته خلال 2022

وقال ديفيد لينوكس، محلل موارد في شركة Fat Prophets لإدارة الصناديق، «نعتقد أنه على مدار عام 2022، سنرى اختبار سعر الذهب عند أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، لكنه لا يمكنه أن يتجاوز ذلك بكثير»، وفقاً لـ«CNBC».

وأضاف لينوكس، أن ضعف الدولار الأمريكي والتضخم، من أقوى العوامل التي من المرجح أن تعزز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب ترتفع 0.21%

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% إلى 1818.45 دولار للأونصة، فيما صعد العقود الآجلة للمعدن بنحو 0.19% إلى 1818 دولار للأوقية.

الذهب عند مستوى قياسي في أغسطس

وارتفعت أسعار الذهب عند مستوى قياسي بلغ 2063 دولارًا في أغسطس 2020، وكان يتم تداوله عند نحو 1814 دولارًا للأونصة صباح الأربعاء في آسيا.

التضخم في الولايات المتحدة يقترب من 6%

وأشار إلى، أن التضخم في الولايات المتحدة يقترب من 6% ارتفاعًا من نحو 1%، ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وترتفع أسعاره مع انخفاض الدولار.

التضخم وانخفاض الدولار الأمريكي سيدفعان سعر الذهب للارتفاع

وتابع: «نعتقد أن الزخم المرتفع للتضخم وانخفاض الدولار الأمريكي سيدفع سعر الذهب للارتفاع في عام 2022»، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية بين القوى العسكرية الكبرى، قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب في وقت قريب أكثر مما كان متوقعًا.

الوجود العسكري الروسي على طول حدودها مع أوكرانيا

وعلى وجه الخصوص، فإن الوجود العسكري الروسي على طول حدودها مع أوكرانيا يتزايد، وهذه «نقطة تركيز حيث يمكن أن تتحول بسرعة إلى شيء كارثي» على حد قوله، مؤكداً على أنه إذا حدث ذلك، فسنرى تفاعل سعر الذهب بشكل كبير جدًا، ومن المحتمل أن يصل عند 2100 دولار للأوقية.