ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم.. الجنيه يكسب 40 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير في أسواق المال والبورصات العالمية، بنحو 6 جنيهات في الجرام، إذ وصل سعر الأوقية نحو 1801.365 دولار.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية المتنوعة والمختلفة، أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في الأسواق، وفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية..

أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

وبحسب نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا، مقابل 789 جنيهًا في بداية معاملات اليوم.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 909 جنيهات، مقابل 903 جنيهات صباح اليوم، ووصل سعر عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

الجنيه الذهب يكسب 40 جنيهًا

أما سعر الجنيه الذهب عيار 21، 6360 جنيهًا، مقابل 6320 جنيهًا، ليكسب نحو 40 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري، في أسواق المال، نحو 917.64 جنيه، 58.34 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 802.96 جنيه، 51.05 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688.24 جنيه، 43.76 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ويعاني المعدن الأصفر، من ضبابية المشهد في البورصات العالمية، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، من انتشار جائحة كورونا 2020، إذ اتجهت أنظار المستثمرين نحو الذهب، باعتباره الملاذ الآمن، لكن بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، بدأ المستثمرون الاتجاه نحو السندات الدولارية، ورغم تراجع الأسعار نسبيًا إلا أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا.