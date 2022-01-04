محافظ الجيزة: استغلال الفترات المسائية والعطلات لإنهاء تطوير الطرق

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع التحرير بحى الدقى والتى تشمل أعمال رصف وتطوير بطول 2,5 كم إلى جانب دعم الطريق بالأرصفة والجزيرة الوسطى وتركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وكشافات ليد وتشجير.

وخلال تفقده شدد المحافظ على رئيس حى الدقى بضرورة التنسيق مع مختلف أجهزة المرافق للإنتهاء من الأعمال بنطاق الشارع موجهاً مسؤلى الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال الكشط للأسفلت المتهالك وبدء أعمال الرصف بمجرد الإنتهاء من المرافق لتسليم الشارع فى أقرب فرصة نظراً لكونه محور مرورى هام ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.

شملت جولة المحافظ أيضاً تفقد أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق أحياء جنوب الجيزة والدقى حيث حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف موجهاً بضرورة الحفاظ علي ما تم إنجازة وتكثيف ورديات النظافه لمسار الطريق.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى بإستغلال الفترات المسائية والعطلات للإنتهاء من الأعمال لعدم إعاقة الحركة المرورية خلال فترات الذروة.رافق المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والسيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة.