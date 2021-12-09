تمويل مشروعك من بنكي «مصر والإسكندرية» بفائدة 5%

واصل القطاع المصرفي جهوده لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري المعنية بتمويل المشروعات، حيث أعلن بنكا «الإسكندرية ومصر»، عن تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات تحت شعار «فكرة مصنعك هتبقى حقيقة»، ويستهدف البنكان تمويل كافة المؤسسات والشركات الصناعية وفقا لمبادرة البنك المركزي بقروض بفائدة 5% ويتم سداد المبلغ على 7 سنوات.

تمويل مشروعك من بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية عن تمويل المشروعات من خلال موقعه الرسمي، وكشف أن التمويل يتم بنسبة تتراوح بين 80 و100 %، من قيمة المشروع وكشف البنك في بيانه عن شروط التمويل والفئة المستهدفة كالتالي:

الشركات الصناعية حديثة الإنشاء

المستندات المطلوبة:

بطاقة ضريبية سارية

صورة بطاقة شخصية لجميع المساهمين بالشركة

المستندات التي تثبت مقر النشاط

يمكن الحصول على مستندات إضافية بناء على برنامج التمويل

«مشروعك» من بنك مصر

بينما نشر بنك مصر تفاصيل تمويل المشروعات الناشئة من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل وأعلن عنها فى جميع فروعه بالمحافظات، وتستهدف المبادرة تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص، في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات.

وأعلن بنك مصر عن نوعين من التمويل كالآتي :

ـ تبدأ قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه.

ـ تتراوح مدة سداد القرض بين سنة و7 سنوات، متضمنة فترة السماح طبقًا لطبيعة المشروع.

ـ تحديد فائدة بنسبة 5% للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة.

سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية

بالنسبة للمشروعات الحديثة، يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي:

ـ من 50 ألفًا حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

ـ من 50 ألفًا حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

نسب تمويل المشروع بالقرض

ـ تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات.

ـ تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات.

ـ تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

المستندات المطلوبة

ـ صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ـ مستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني.

ـ صورة رخصة مزاولة النشاط.

ـ صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.