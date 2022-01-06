صور وعناوين مناطق الإزالات في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

قالت المهندسة ميرفت مطر، رئيس حي غرب القاهرة، إنّ الفترة الراهنة تشهد عقد لقاءات مع المواطنين من أهالي الحي السادس والسابع بمدينة نصر، في المنطقة الكائنة بعد قسم شرطة ثان مدينة نصر حتى محور جيهان السادات، والتي ستشهد أعمال التطوير، وأشارت لـ«الوطن»، أن الحي يستطلع رأي السكان فيما يخص تطوير الحي السادس، مؤكدة أنه لن يضار مواطن من أعمال التطوير.

المحافظة تكشف منطقة إزالات الحىي السادس بمدينة نصر

وتابعت رئيس حي غرب القاهرة، أنّ المستهدف إزالة بلوكات الحي السادس والسابع، أمام مبنى المدينة الجامعية للأزهر، وكلها على أراضي أملاك الدولة، لافتا إلى أن البلوكات السكنية متهالكة بسبب غياب أعمال الصيانة منذ 60عاما.

تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

وأشارت إلى وجود عدة بدائل للمواطن منها الحصول على وحدة سكنية في «كومباوند جاردينيا» مع تحمل فرق الأسعار إنّ وجد، أو الحصول على تعويض مادي حيث سيقوم مطور عقاري بتحديد الأسعار، وأقل سعر للمتر 7 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه للمتر في الواجهات المميزة، وسيتم التقييم حسب العمارة والموقع والخدمات، أما النشاط التجاري فسيكون سعر المتر 14 ألف جنيه للمحلات و21 ألف جنيه للمتر في الصيدليات، كاشفة أن البدائل المتاحة أيضًا أمام المواطنين الحصول على وحدة سكنية في «أهالينا أو المحروسة»، أو العودة إلى الموقع بعد تطويره.

حقيقة تحديد قيمة تعويض الشقة في الحي السادس بمدينة نصر بـ150 ألف جنيه

وأشارت إلى أنه لا صحة لما يتردد بشأن تحديد قيمة الشقة بـ150 ألف جنيه وعلى المواطنين عدم الالتفات إلى مروجي الشائعات، وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على المشروعات الخدمية بنطاق أعمال التطوير من مدارس ومستشفيات وأيضا الأبراج السكنية الجديدة لا مساس بها .