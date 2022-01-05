«القاهرة»: تعويض 363 أسرة لتوسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة مستمرة، وجار تعويض 363 أسرة لمواصلة أعمال التوسعة، وذلك في إطار المشروعات الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة والمنطقة الشرقية في مجال الطرق والنقل، لإحداث سيولة مرورية والقضاء على الاختناق المروري الذي عانت منه القاهرة على مدار سنوات طويلة.

وذكر أن أعمال توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة تتم كامتداد لطريق السويس، وتطوير مدخل مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

وأشار «صابر»، خلال جولاته المستمرة لمتابعة أعمال التطوير، أنه يتم حساب قيمة التعويض بواسطة مطور عقاري بقيمة السوق، وصرف الأموال للأسر وفق المساحة بالمتر، إذ بلغت قيمة المتر السكني 8 آلاف جنيه، والتجاري 16ألف جنيه، ويتم الصرف للأسر مع الإخلاء.

توسعات الطرق وإقامة المحاور

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن محافظة القاهرة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية، إذ تتم توسعات الطرق واقامة المحاور على أعلى مستوى، ومنها محور الدائري لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، وأيضا العديد من الطرق والمحاور تم إقامتها شرق القاهرة لتسيير الحركة المرورية، وإنهاء الاختناقات المرورية للأبد، وتقليل مدة الرحلات وذلك لتقديم خدمة أفضل.

ولفت إلى صرف التعويضات للأسر في أعمال توسعات محور عدلي منصور، سواء في شارع المشروع، أو عمر بن الخطاب، ويتم التركيز على حصول المواطنين على حقوقهم.

تخصيص أرض لإقامة مبنى الحي الجديد

وأوضح نائب المحافظ لـ«الوطن»، أنه يجرى العمل حاليا على الإعداد لإقامة مبنى الحي الجديد شرق مدينة نصر، إذ تم تخصيص الأرض، ومن المقترح تسميته بحي ثالث مدينة نصر، أو حي الأمل، إذ يضم مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا -، والمنطقة المجاورة للنادي الأهلي، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للسكان فى إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة، فى ظل اهتمام القيادة السياسية، إذ يتم إقامة العديد من الخدمات ورفع كفاءة الشوارع وتلبية احتياجات المواطنين.