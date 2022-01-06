السكك الحديدية: سنواجه التطبيقات المزيفة لحجز تذاكر القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون.

وأضافت السكك الحديدية أن قطارات مصر هو اسم تطبيق الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات على أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

مواجهة التطبيقات المزيفة

وأشار البيان الى قيام هيئة السكك الحديدية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

و تناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئه والابلاغ الفوري لكافه الجهات المختصه عن اي تطبيقات مزيفة.