إلغاء رحلات 8 قطارات جديدة بـ«وجه قبلي» بسبب الأمطار والسيول

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أزمة تأخر حركة القطارات على الوجه القبلي ما زالت مستمرة، وجار العمل على عودتها لطبيعتها مرة آخرى، موضحا أن أسباب الأزمة ترجع لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول؛ مما أحدث خللًا في منظومة الإشارات الجديدة، وبالتالي تأخرت حركة القطارات على خط الصعيد.

إلغاء رحلات 8 قطارات على خط الصعيد بسبب الأمطار

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تأخر حركة القطارات على خط الصعيد خارج عن إرادة هيئة السكة الحديد، وأن الأمطار الغزيرة، التي تشهدها البلاد خلال الأونة الأخيرة، أثرت بالسلب على منظومة الإشارات الجديدة على خطوط الوجه القبلي، مؤكدا أنه جرى إلغاء رحلات 8 قطارات جديدة بـ«وجه قبلي» مؤقتا بسبب الأمطار، ولحين إصلاح العطل الذي وقع بمنظومة الإشارات الجديدة، والقطارات الملغاة هي:

1- قطار رقم 187 روسي خط «السد العالي - أسوان - القاهرة».

2- قطار رقم 2015 مكيف VIP خط «أسوان - القاهرة».

3- قطار رقم 2013 مكيف أسباني خط «أسوان - القاهرة».

4- إلغاء قطار رقم 872 مكيف إسباني خط «القاهرة - أسيوط».

5- إلغاء قطار رقم 990 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج».

6- إلغاء قطار رقم 970 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج».

7- قطار رقم 1013 روسي خط «أسوان - القاهرة».

8- قطار رقم 1903 مكيف أسباني خط «أسوان- القاهرة».

وزير النقل يوجه بحل الأزمة

وأوضح المصدر، أن هناك تأخيرًا كليًا في حركة القطارات على الوجه القبلي، بسبب تسيير القطارات ببطء، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، ولحين استقرار الأحوال الجوية داخل المحافظات، بعدما شهدت موجة من التقلبات الجوية وتساقط الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد في اجتماعه أمس، بالمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، وجميع القيادات، ببذل قصارى جهدهم، لتقديم خدمات مميزة للركاب.