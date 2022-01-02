وزير النقل يعين أشرف رسلان رئيسا لشركة قطارات النوم

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتعيين المهندس أشرف رسلان، مستشار وزير النقل لشؤون السكة الحديد، لإدارة الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم والخدمات الفندقية، بعد إقالة اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم والخدمات السابق، إحدى الشركات المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وزير النقل: نعمل على تطوير منظومة السكة الحديد

وقال وزير النقل، إن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيًا على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحًا أن جميع قطارات السكة الحديد التي تعمل على القضبان جديدة أو محسنة «تحيا مصر».

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يقلل حوادث القطارات

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير منظومة السكة الحديد، سيعمل على تقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، قائلًا: «قطارات السكة الحديد تقل 1.1 مليون راكب يوميا على جميع خطوطها».

لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة

وأوضح وزير النقل، أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال عربات القطارات دون دفع قيمة التذكرة، منوهًا إلى أن البوابات الإلكترونية الجديدة تم تركيبها في 5 محطات «القاهرة - الجيزة - دمنهور - الإسكندرية - سيدي جابر»، وسيتم تشغيلها تجريبيا قريبا جدا، وستعمل على القضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.