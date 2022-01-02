كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن تأخيرات حركة القطارات على الوجه القبلي مازالت مستمرة، موضحا أن التأخيرات التي حدثت منذ أمس وحتى صباح اليوم، خارجة تماما عن إرادة الهيئة، وأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات الوجه القبلي، تسببت في خلل بمنظومة الإشارات الجديدة، التي يجري تركيبها على خطوط السكك الحديدية.

إلغاء رحلات 4 قطارات على الوجه القبلي بسبب الأمطار

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى إلغاء رحلات 4 قطارات جديدة بـ«وجه قبلي» مؤقتا بسبب الأمطار والسيول، موضحا أن تأخير حركة القطارات خارج عن إرادة الهيئة التي تحاول بشكل كبير انتظام حركة القطارات بالكامل، مؤكدا أنه جاري العمل على عودة انتظام حركة مسير القطارات على الوجه القبلي مرة أخرى، والقطارات الملغاة هي:

1- إلغاء قطار رقم 1013 روسي درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية خط «أسوان - القاهرة» في الخط النازل.

2- إلغاء قطار رقم 872 مكيف إسباني خط «القاهرة - أسيوط» من الخط الطالع من القاهرة.

3- إلغاء قطار رقم 990 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج» من الخط الطالع من محطة القاهرة.

4- إلغاء قطار رقم 970 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج» من الخط الطالع من محطة القاهرة.

محاولات لإصلاح نظم كهربة الإشارات

وأكد المصدر، أنه جاري العمل على إصلاح نظم كهربة الإشارات على خطوط الوجه القبلي بعد تأثرها بتساقط الأمطار بغزارة والسيول، موضحا أن حركة مسير القطارات على الوجه البحري منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سيرها، منوها إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.