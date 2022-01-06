تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته الـ53

انتهت ظهر اليوم، عملية القرعة العلنية لتسكين الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وبحضور إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بهيئة الكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك قبل 20 يوما من انطلاق فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بهيئة الكتاب خلال إجراء القرعة العلنية، إنه جرى حل مشكلة الناشرين الموجودين بقائمة الانتظار، وجرى إتاحة أماكن لعدد منهم، وفقا لقائمة الإصدارات وشروط المعرض، ويمكن الرجوع لإدارة المعارض، لمعرفة موقف المشاركة النهائي.

تقديم إفادة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب

وأوضح أنه بالنسبة للناشرين الذين حصلوا على توكيلات بالمشاركة معهم، عليهم تقديم إفادة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن دار النشر التي جرى الحصول على توكيل منها، عضوا باتحاد الناشرين المصريين، ولا يجوز المشاركة بتوكيل لغير الأعضاء بالاتحاد أو لناشرين غير مصريين، على أن يتم تقديم الإفادة بحد أقصى 12 يناير الجاري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الحالية العديد من التعديلات لأول مرة، ومن أبرزها:

- اختيار شخصية الكاتب عبد التواب يوسف، شخصية الدورة المرتقبة معرض كتاب الطفل لأول مرة، بالإضافة إلى اختيار يحيى حقي شخصية المعرض.

- تعود الفعاليات الثقافية والفنية في هذه الدورة، بعد توقفها بسبب ظروف كورونا في الدورة الماضية.

- سيكون حجز التذاكر «أونلاين» عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.

- دفع قيمة التذكرة عن طريق فوري أو عن كريق الفيزا، كما تبحث اللجنة المنظمة عدد من الطرق للتيسيير على الجمهور.

- تحل اليونان ضيف شرف الدورة الـ53 بعد تأجيلها من الدورة الـماضية بسبب كورونا.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، على أن يتم استقبال الجمهور من يوم الأربعاء الموافق 27 يناير، يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء، ما عدا الجمعة من الواحدة بعد الظهر، على أن يجرى مد ساعة أخرى يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساء.