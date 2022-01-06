معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. كم عدد التذاكر المسموح بها للفرد؟

تستعد وزارة الثقافة لإقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن تجري اليوم القرعة العلنية لتسكين الناشرين بمركز المنارة مع عرض خرائط المعرض قبل إجراء القرعة.

وفي سياق متصل تُجهز اللجنة العليا للمعرض برنامجًا للنشاط الثقافي خلال الدورة المقبلة، فضلًا عن الاحتفاء بالكاتب الكبير يحيى حقي، شخصية المعرض.

وفيما يخص آلية دخول الجمهور للمعرض، يبدأ المعرض يوم 27 يناير الجاري، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، بساعة إضافية.

كما تستعد اللجنة المنظمة لتفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز تذاكر الدخول، وقال هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب في تصريح لـ«الوطن»، إنّ سعر تذكرة المعرض بـ5 جنيهات، والحجز عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، كما سيتاح الحجز عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول، مؤكدا أنه ليس للفرد حد أقصى في عدد التذاكر المسوح بحجزها.

كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2022:

- تسجيل الدخول عبر منصة معرض الكتاب إلكترونيا

- اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول.

- كتابة بيانات الراغب في الحصول على تذكرة كاملة.

- تحديد عدد التذاكر المرجو حجزها.

- توضيح الفئات العمرية.

- كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول.

- الضغط على زر الحفظ

يشار إلى دولة اليونان تحل ضيف شرف المعرض بعد تأجيل الفعالية العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وستعلن وزارة الثقافة في ختام المعرض أسماء الفائزين بجوائز الدورة 53، والتي أعلنت الهيئة شروطها في وقت سابق.

وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها 9 للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت 35 سنة، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

وكذلك 6 جوائز، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.