مد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 حتى 7 فبراير بسبب إجازة نصف العام

وافقت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، على مد الدورة الـ53، ليوم إضافي، ليقام المعرض في الفترة من 26 يناير الجاري، إلى 7 فبراير المقبل.

وقال أحمد رشاد عضو اتحاد الناشرين المصريين، لـ«الوطن»، إن قرار مد فترة المعرض استجابة من اللجنة العليا المنظمة لمعرض الكتاب، لمقترح اتحاد الناشرين بمد فترة المعرض ليتمكن من مواكبة إجازة نصف العام الدراسي الجاري.

وتابع: «اجتمعت اللجنة العليا لمعرض الكتاب، أمس، وناقشت استعدادات الدورة المقبلة، واللجنة تفهمت مقترحات الناشرين، ومن بينها زيادة أعداد المشاركين هذا العام، والمعرض يستوعب هذا العام أكبر عدد من الناشرين المصريين، مع مشاركة متميزة للناشرين العرب».