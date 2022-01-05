إجراء القرعة العلنية لتسكين معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 غدا

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أبرز قرارات اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الاستعدادات للدورة الـ52 المقرر انطلاقها 26 يناير 2022.

وقال سعيد عبده في تصريحات للصحفيين، إنه في ضوء الإعداد والتنسيق لمشاركة الناشرين المصريين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وفي ضوء ما أثمر عنه اجتماع اللجنة العليا للمعرض، تقرر ما يلي:

قرارات اللجنة العليا للمعرض

- بالنسبة للناشرين الذين حصلوا على توكيلات بالمشاركة معهم، ضرورة تقديم إفادة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن دار النشر التي جرى الحصول على توكيل منها، عضوا باتحاد الناشرين المصريين، ولا يجوز المشاركة بتوكيل لغير الأعضاء بالاتحاد أو لناشرين غير مصريين، على أن يجرِ تقديم تلك الإفادة بحد أقصى 12 يناير 2022.

- بالنسبة للناشرين الموجودين بقائمة الانتظار، جرى حل المشكلة، وجرى إتاحة أماكن لعدد منهم، وفقا لقائمة الإصدارات وشروط المعرض، ويمكن الرجوع لإدارة المعارض، لمعرفة موقف المشاركة النهائي.

نتفق مع إحدى شركات الشحن لنقل كتب الناشرين إلى المعرض

- إجراء القرعة العلنية لتسكين المعرض غدا، بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض، وستكون علنية وورقية، وسيجري عرض الخرائط قبل إجراء القرعة بناء على طلب الاتحاد تحقيقا للشفافية، وستكون القرعة على الصالات أرقام 1، 2 من الساعة 11 ص حتى 12 ظهرا، وصالة رقم 4 من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1 ظهرا، وصالة رقم 5 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا، وصالة رقم 3 للناشرين العرب، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 ظهرا، ومتاح الحضور لجميع من يرغب.

وأكد «عبده»، مد فترة مبيعات المعرض يوم إضافي، لينتهى في 7 فبراير 2022، وجرى مد فترة نقل الكتب من المعرض، لتكون حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي لانتهاء المعرض.

ولفت إلى أنه جار دراسة تكليف إحد الشركات المتخصصة لنقل كتب الناشرين إلى المعرض بصورة جماعية، تيسيرا على الناشرين، خاصة فيما يتعلق بالنقل على طبالي، وتخزينها حتى نهاية المعرض.