تقليص عدد أيام مهرجان صندانس السينمائي بسبب كورونا

أعلن صناع مهرجان صندانس السينمائي أن نسخته القادمة لعام 2021، ستكون مصغرة، وأقصر بكثير من دوراته السابقة.

وتأتي هذه الأنباء بعدما أعلنت إدارة صندانس في وقت سابق أنها ستغير الطريقة التي تستضيف بها نسخة 2021 من المهرجان بسبب تأثير فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل عروض ومحادثات افتراضية إلى برنامج المهرجان.

وقلص منظمو المهرجان أيامه من 11 يومًا إلى سبعة أيام. وسيجرى من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021 بعدما كان يقام من 21 يناير إلى 31 يناير، بحسب موقع Variety.

وقالت إدارة صندانس إنه يحد أيضًا من السعة في قاعات السينما إلى 25 % بسبب مخاوف انتشار كورونا.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".