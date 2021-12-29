توأمة محتملة بين أسوان ومدينة هندية لتبادل الخبرات والزيارات

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال جميع الوفود الزائرة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، لاستعراض جميع المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الهندي لزيارة معالم أسوان السياحية، ولا سيما في ظل كونها مشتى عالميا يشهد خلال الفترة الحالية اهتماما ملحوظا من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

محافظ أسوان يتمنى زيادة حركة الهنود لأسوان

كما استعرض اللواء أشرف عطية أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية والمحجرية التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنيا زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذى تمتاز به وخاصة في القطاع السياحي، منوها بإمكانية عمل توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات استثماريا وسياحيا وثقافيا وعلميا.

ومن جانبه، عبر السفير الهندي عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، خاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة، وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافي وفني كبير.

السفير الهندي يشيد بما تشهده أسوان من بانوراما التطوير والتجميل

وأشاد السفير الهندي بما تشهده أسوان من بانوراما التطوير والتجميل، وهو ما يشجع على دعم وزيادة سبل التعاون في المجال السياحي والاقتصادي بين البلدين في الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى أشرف عطية درع المحافظة لسفير الهند وذلك تعبيرا عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديرا بعلاقات الصداقة بين البلدين.