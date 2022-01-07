تفاصيل إطلاق «الصحة» 5 قوافل طبية في بعض المحافظات بـ12 تخصصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إطلاقها لعدد 5 قوافل طبية في العديد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، على مدار اليوم الجمعة وغدا، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لذا تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة المتعلقة حول القوافل الطبية التي أعلنتها «الصحة»، سواء أماكن تواجدها أو التخصصات الطبية.

التخصصات الطبية المتاحة من خلال الـ5 قوافل

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن التخصصات الطبية التي تقدم بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، وستشملها القوافل الطبية التي تتبع مبادرة حياة كريمة، وهي كالتالي:

1- الأطفال.

2- خدمات تنظيم الأسرة.

3- الباطنة.

4- نساء وولادة.

5- الأنف والأذن.

6- القلب.

7- الجلدية.

8- الرمد.

9- الأسنان.

10- الجراحة.

11- العظام.

12- خدمات الأشعة والتحاليل.

الأماكن التي ستتواجد فيها القوافل بالمحافظات المختلفة

وحددت أيضاً وزارة الصحة والسكان الأماكن التي سوف تتواجد فيها القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي كالتالي:

1- ناهيا في مركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة.

2- شرشابة في مركز زفتى التابع لمحافظة الغربية.

3- ميت يعيش في مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية.

4- غيط النصاري في مركز دمياط التابع لمحافظة دمياط.

5- وادي تل مع وادي غرندل في مركز أبو زنيمة التابع لمحافظة جنوب سيناء.

القوافل الطبية تحتوي على صيدلية بها كافة الأدوية

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أن القوافل الطبية التي يتم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحتوي على صيدلية تتوفر بها مختلف الأدوية، كما وفرت وزارة الصحة عن خط ساخن وهو 15335 لمن يرغب في الحصول على أي معلومات أو لديه استفسارات حول القوافل الطبية.