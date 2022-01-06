تفاصيل طرح أراضي الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وتستعرض «الوطن»، مساحات الأراضي التي طرحت في مدينة العلمين الجديدة وأسعارها، وشروط البناء الخاصة بكل قطعة، إذ جرى طرح 2 قطع أراضي بأنشطة خدمية واستثمارية بمساحات وأسعار مختلفة.

قطعة أرض رقم (05) بالمنطقة الشريطية

من القطع التي طرحتها الوزارة، قطعة أرض رقم (05 ) بالمنطقة الشريطية بالمجاورة الخامسة بمساحة 834 م2 بنشاط تجاري إداري بمدينة برج العرب بسعر 10035 ج/ م.

وجاءت الشروط البنائية لتلك القطعة، أن لا تزيد النسب البنائية عن 40 %من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به أرضي +2 دور متكرر، مع الردود 3 متر أمامى 2م خلفي 4 م جانبي، وأن لا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات، من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعه أرض رقم (08) بلوك (4 ) بالمحور المركزي

أما القطعة الثانية، فجاء برقم (08) بلوك (4) بالمحور المركزي بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 2997 م، بسعر 4200 ج /م، والاشتراطات البنائية لتلك القطعة هي أن لا تزيد النسبة البنائية 30 %من المساحة المخصصة للخدمة.

واشترطت الوزارة أن لا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والارتفاع المسموح به، أرضي +3 دور متكرر على أن يكون الأرضي والأول تجاري والثاني إداري والثالث سكني، على أن يلتزم الرأسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.