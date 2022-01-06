هل يمكن الجمع بين وثيقتي التأمين ومصلحة الجوازات؟.. «الهجرة» تجيب

هل يجوز الجمع بين وثيقة التأمين والوثيقة التي تصدرها مصلحة الجوازات عند تجديد جواز السفر، أم أن هناك اختلاف بينهما؟.. استفسار تلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من قبل اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، حول تطبيق أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج.

وزيرة الهجرة: الأصل أن يتم الجمع بين الوثيقتين

وردا على هذا التساؤل، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يمكن الجمع بين وثيقة التأمين والوثيقة التى تصدرها مصلحة الجوازات عند تجديد جواز السفر، حيث إن الأصل أن يتم الجمع بين الوثيقتين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، أن وثيقة الجوازات تغطي النفقات الطبية في حالة المرض الطارئ أو الحوادث، أما وثيقة تأمين العاملين بالخارج فتغطي الوفاة بحادث ونقل الجثمان إلى أرض الوطن سواء في حالة الوفاه الطبيعية أو الوفاه بحادث.

السفيرة نبيلة مكرم: أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عاما

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه لا يوجد شروط أخرى للحصول على وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، غير معلنة، فالشرط الأساسي للحصول على وثيقة التأمين، أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عاما.

جدير بالذكر، أن وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن وثيقة التأمين، قيمتها 100 ألف جنيه، وقيمة الاشتراك 100 جنيه سنويا، كي يتناسب مع كافة شرائح المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفى حالة الوفاة بحادث، يتم صرف باقى قيمة التأمين لأهلى المتوفى، كتعويض لهم.

كما نوهت السفيرة نبيلة مكرم، عن إشادة وترحيب اتحاد المصريين في أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذي كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن، إضافة إلى جهود الوزارة، لدعمهم والتواصل الدائم مع المصريين بالخارج.