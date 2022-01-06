11.3 مليار جنيه إجمالي مكاسب البورصة في 4 جلسات خلال أسبوع

حققت البورصة المصرية، مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 11.3 مليار جنيه في 4 جلسات فقط، إذ انتهى أسبوع التعاملات في البورصة أمس الأربعاء، بعد إعلان اليوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رأس المال السوقي يربح 11.3 مليار جنيه

وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 776.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي يوم أمس الأربعاء 5 يناير 2022، مقارنة مع 765.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بمكاسب 11.3 مليار جنيه وارتفاع نسبته 1.47%.

8.7 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 8.7 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه في الأسبوع الماضي، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.654 مليون سهم، مقارنة مع 3.755 مليون سهم في الأسبوع الماضي، منفذة من خلال تنفيذ 168 ألف عملية، مقابل 196 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

فئات المستثمرين

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 80.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع المنتهي يوم أمس الأربعاء، على ارتفاع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «ايجى اكس 30» عند 12043.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.79%، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «ايجي اكس 70» عند مستوى 2316.66 نقطة مرتفعاً 22.5%، وارتفع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 3385.91 نقطة، مرتفعاً بنحو 4.02%، وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 3.35% عند مستوى 2168.12 نقطة.