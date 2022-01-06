السجن المؤبد لبائعتين لاتجارهما في الهيروين بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملتين بالسجن المؤبد، لادانتهما بحيازة مادة الهيروين بقصد الاتجار فيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

محاكمة جنائية

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5775 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمتين «أم هاشم. س»، 50 عامًا، بائعة خردة، و«وداد.م»، 25 عامًا، بائعة ملابس، حازتا وأحرزتا بقصد الاتجار هيروينا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون بذلك قد ارتكبتا جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

لفافات من الهيروين

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمتين قام بضبطهما، وعُثر بحوزة المتهمة الأولى على محفظة يد تحوي 11 لفافة بلاستيكية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وعثر بحوزة المتهمة الثانية على حقيبة بداخلها 5 لفافات لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرتا بإحرازهما وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة 5 لفافات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، زنة 2 جرام، و11 لفافة للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، زنة 4.40 جرام.

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخراط في منشأة ناصر

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة خراط بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10037 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر والمقيدة برقم 1698 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «رجب. م»، 36 عامًا، خراط، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

ضبط 10.99 جرام من مخدر الهيروين

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، ان معلومات وردت باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات توصلت لصحة المعلومات، فانتقل ضابط المباحث وأبصره بحوزته كيس يحوى على لفافات لجوهر الهيروين المخدر فضبطه، وعثر بحوزته على 21 لفافة بلاستيكة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اقر احرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 21 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنه 10.99 جرام.