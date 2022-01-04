الأرصاد تحذر من الخروج قبل 8 صباحا: شبورة كثيفة وانعدام رؤية

تحذيرات عديدة وجهاتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أن نشرت عدد من الفيديوهات في المناطق المختلفة لانتشار الشبورة المائية على الطرقات، التي قد تصل إلى حد الضباب، مع انعدام الرؤية على تلك الطرقات، حتى يتخذ المواطنين حذرهم، إيذاء تلك الشبورة لتجنب حوادث الطرقات.

وجاءت تلك الفيديوهات التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية لتشمل مناطق «حلوان، المنيا، قليوب، شبين، الفيوم، اسيوط، سوهاج»، لتكون الشبورة والضباب بذلك منتشر على كافة أنحاء الجمهورية، من مناطق الشمال حتى الجنوب.

تحذيرات الأرصاد من الشبورة المائية خلال الأيام القادمة

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها للمواطنين بانتشار الشبورة المائية والضباب بدء من الساعة 4 فجرا، وتستمر بتلك الكثافة حتى الساعة 8 صباحا خلال الأيام المقبلة، بدء من غدا الاربعاء، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

بالنسبة ليوم الأربعاء الموافق 5 يناير، قد تصل الشبورة إلى حد الضباب على بعض لطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تزداد الشوائب العالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية.

ودائما ما توجه هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للسائقين عندما يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، والتي تؤدي لانعدام الرؤية، وتتمثل في الآتي:

- تجنب القيادة في سالاعات الأولى من الصباح الباكر حتى تتضح الرؤية ويظهر الطريق أمام السائق، وفي حالة الاضطرار يجب أن يتبع اتباع بعض الخطوات المهمة مثل إضاءة جميع مصابيح السيارة وخفض النور الأمامي.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور لتجنب وقوع الحوادث.

- الحرص على تهدئة السرعة في أثناء القيادة في ظل انتشار الشبورة.

- تشغيل أنوار الانتظار أثناء القيادة مع انتشار الشبورة والضباب.

- القيادة بسرعة منخفضة قدر الغمكان وتجنب السرعة حتى تتضح الرؤية.

- تشغيل المساحات الخاصة بالسيارة والتأكد من أنها تعمل بشكل دوري ومستمر.