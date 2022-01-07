حظك اليوم برج القوس الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج القوس بأنهم عديمو الصبر، فهم لا يستطيعون الجلوس وانتظار الأشياء لتحدث ويريدون لكل شيء أن يحدث فورا، ولا يحبّون أيضاً التمهّل في شؤون حياتهم بل يفضّلون العجلة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وادرس جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق والعناد، ولا تبالغ في حساسيتك لتحسن التصرف.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.