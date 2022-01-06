حظك اليوم برج القوس الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز المرأة مولود برج القوس بامتلاكها لحس الفكاهة الذي يجعل حضورها محبّبا، كما أنها من الأشحاص الذين يستطيعون اكتساب الكثير من الصداقات أكثر من غيرهم، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر ويبتعد عن حياة الروتينية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في وضع معاكس، ومن المهم اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.