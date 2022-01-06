استعدادات «منتدى شباب العالم»: إلغاء الإجازات وتأمين كافة الخدمات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء الإجازات في مدينة شرم الشيخ وكافة المديريات الموجودة بالمحافظة، لحين انتهاء منتدى شباب العالم، وقال في تصريح لـ«الوطن» إنه عقد اجتماعا ليلة أمس مع كافة المسئولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة خطة تأمين المنتدى من ناحية الخدمات.

وأضاف المحافظ أن السلع التموينية متوفرة وهناك مخزون استراتيجي من الوقود داخل المحطات، وتم مخاطبة شركات المياه والكهرباء والاتصالات برفع درجة الاستعداد من اليوم وحتى انتهاء المنتدى.

ثلاث سيارات توليد كهرباء متنقلة

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، دفعت بثلاث سيارات توليد كهرباء لتأمين منتدى شباب العالم، حيث تتواجد هذه السيارات في المناطق المحيطة، لتزويد الطاقة الكهربائية لقاعة المؤتمرات وتشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي فجأة.

وأوضح أن هذه السيارات عبارة عن محطات توليد متنقلة، تستخدم في الأزمات والطوارئ لتوصيل للتيار الكهربائي للمناطق التي بها أعطال، وقال إن شركة الكهرباء قامت برفع درجة الاستعداد، استعدادا لانطلاق منتدى شباب العالم.

كشك الاستعلامات لخدمة السائحين

وكد اللواء خالد فودة، على أن المحافظة أطلقت خدمة جديدة للسياح الذين يقومون بزيارة مدينة شرم الشيخ، وهي إنشاء كشك استعلامات في المناطق السياحية والحيوية التي يقصدها السياح، بهدف توفير المعلومات الرئيسية والهامة والخاصة بشرم الشيخ لجميع السائحين وزوار المدينة.

وأضاف أنه قام بثلاث جولات في شرم الشيخ ليلة أمس، واليوم سيقوم بجولة أخيرة لتفقد كل المرافق الحيوية بالمدينة وقاعة المؤتمرات والمستشفى الميداني الموجود بقاعة المؤتمرات.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة والإضاءة والصيانة المستمرة للمسجد والمنطقة المحيطة وفتح مكتب الاستعلامات الملحق بالمسجد، وغرفة ارتداء «الإسدالات» لزوار المسجد من الأجانب، وضرورة الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم القادمين للمؤتمر.

وأكد المحافظ على أن الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ قاربت على استكمال أهدافها بنسبة 100%، وتم وضع الملصقات على سيارات التاكسي والأجرة بالمدينة، ومن المقرر تسليم زي موحد للسائقين وعمال النظافة ضمن مشروع الهوية البصرية.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف منتدى شباب العالم الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 13 من الشهر الجاري.