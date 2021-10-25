كريم مغاوري يكشف لـ«الوطن» كواليس دوره في مسلسل «الحرير المخملي»

كشف الفنان كريم مغاوري، لـ«الوطن»، عن كواليس دوره في مسلسل «الحرير المخملي»، والذي يقوم من خلاله بتجسيد شخصية في إطار رومانسي، تدعى «مصطفى»، والذي يقع في حب «رحاب»، ويطلبها إلى الزواج، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مشاهده، فتواصلت «الوطن»، معه لمعرفة كواليس هذه الشخصية.

كريم مغاوري: شخصية «مصطفى» مختلفة جداً عن جميع أدواري

قال الفنان كريم مغاوري، إن شخصية مصطفى، شخصية مختلفة جدًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، لأنها شخصية ذات طابع رومانسي، وأن أدواره من قبل تقع في إطار كوميدي، متابعًا: «أنا سعيد جدًا لتقديمي للجمهور بشكل مختلف».

مغاوري يجد صعوبة والسبب سيناريو العمل الاحترافي

وأشار كريم مغاوري، إلى الصعوبات التي واجهها أثناء تأديته لشخصية «مصطفى»، إلى أكثر المشاهد صعوبة، موضحًا أن الصعوبة هنا ترجع إلى السيناريو المحترف الذي كتبه المؤلف، خاصةً أنه يحتاج إلى ممثل متمكن من عمله، ويعرف كيف يؤديه، بصورة طبيعية، بالإضافة إلى احتواء معظم المشاهد على مشاعر حقيقية، فكان يجب أن أوصلها جميعها للمشاهد، بشكل جيد واحترافي.

مغاوري يتحدث عن مخرج مسلسل «الحرير المخملي»

وتابع مغاوري، أن مخرج مسلسل (الحرير المخملي)، أحمد حسن، يهتم جدًا بأدق التفاصيل، ويريد أن يظهر أحسن ما في الممثل، لذلك فإنه دائمًا يركز مع كل فنان في أدق التفاصيل، حتى يوصل المشهد للجمهور بشكل طبيعي وحقيقي، دون أن يشعروا بأية افتعالات به.

مغاوري يعبر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية

وأعرب مغاوري، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل «الحرير المخملي»، قائلاً: «سعيد جداً بردود أفعال الجمهور والمتابعين، على دوري في مسلسل (الحرير المخملي)، خاصةً لأن هذا الدور هو نمط جديد على مسيرتي الفنية».