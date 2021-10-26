فيلم و«سيت كوم».. كريم مغاوري يتعاون مع والده لأول مرة

يعيش الفنان كريم مغاوري، حالة من النشاط الفني، حيث أكد أنه لأول مرة سيشترك مع والده الفنان سامي مغاوري، من خلال عمل قادم «سيت كوم»، وسيتم الإعلان عنه قريباً، كما أنه ينتظر عرض فيلم «معالي ماما»، بدور العرض السينمائية.

كريم مغاوري يحضر مفاجأة لجمهوره والسبب والده

قال الفنان كريم مغاوري، لـ «الوطن»، إنه يحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره، وهي أنه يستعد مع والده لتقديم عمل جديد للجمهور، قائلاً: «عندي مفاجأة لجمهوري، وهي أني بحضر عمل جديد عبارة عن (سيت كوم)، مع والدي الفنان القدير سامي مغاوري، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً»، مشيراً في حديثه عن مؤلفين هذا العمل، قائلاً: «أكتب أنا ووالدي هذا العمل بأنفسنا، وانتهينا من جزء كبير منه».

مغاوري ينتظر عرض فيلم «معالي ماما»

وأشار الفنان كريم مغاوري، إلى أنه حالياً ينتظر عرض فيلم «معالي ماما»، قائلاً: «حالياً أنتظر عرض فيلم (معالي ماما)، بطولة الفنانة بشرى، والفنان محمود الليثي، إخراج وإنتاج أحمد حسن، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق».

فيلم «معالي ماما»

ويذكر أن فيلم «معالي ماما»، يشارك به عدد كبير من الفنانين، بجانب الفنان كريم مغاوري، مثل: شيماء سيف، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث فيلم «معالي ماما»، حول إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتحدث هذا العمل عن علاقة الأم بأولادها، في ظل وجود العديد من المسؤوليات لديها والتي تحتم عليها، أن تنسق وقتها بين أطفالها في المنزل، وعملها خارج المنزل.