حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد.. منها «إذا أفشى الأسرار»

بعد أيام وأشهر من الحديث عن قانون العمل الجديد، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز حالات فصل العاملين في المنشآت المختلفة وفق قانون العمل الجديد.

- يحق للمدير توقيع جزائي على العامل بالإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، في حال ارتكابه أخطاء، ولكن هناك أخطاء تحق له فصل العامل من المؤسسة وفق قانون العمل الجديد وهي كما يلي:

حالات فصل العاملين في قانون العمل الجديد

1- إذا قام العامل بانتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة لجهة العمل.

2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، فيحق حينها الإبلاغ بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة واتخاذ قرار بفصله بعد التأكد من ارتكابه هذا الخطأ.

3- في حال عدم التزام العامل بالتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر.

4- يحق للمنشأة فصل الشخص من العمل في حال إفشائه أسرار جهة العمل التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها.

اعتداء العامل على صاحب العمل

5- إذا تعمد العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- في حال ضبط العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام.

8- يمكن فصل العامل إذا ثبت عدم مراعاته للضوابط الواردة في المواد من «201» إلى «203» من هذا القانون والتي تنص على إخطار صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول مرفقا به الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته.