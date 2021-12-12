ترامب يهاجم نتنياهو: لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان يمثل عقبة كبيرة أمامه لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونشر صحفي إسرائيلي، يدعى باراك رافيد، كتابا بعنوان: «سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط»، حكي فيه أنَّ الرئيس الامريكي السابق، هاجم نتنياهو بقوة موجها انتقادات شديدة اللهجة له، وفقًا لما ذكره موقع «واللا» الإسرائيلي.

ترامب: نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام

وقال ترامب في مقابلة مع رافيد في أبريل الماضي، إن أحد أسباب فشله في تحقيق خطة السلام الأمريكية هو أن نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنَّه أدرك في وقت مبكر من رئاسته أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق عن عباس: «اعتقد أنه كان رائعًا، لقد كان مثل الأب بالنسبة لي، اعتقد أنه كان يريد الحصول على الصفقة وعلى السلام أكثر من نتنياهو».

تدريبات عسكرية مفاجئة جنوب إسرائيل

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بدء تدريبات عسكرية مفاجئة جنوب إسرائيل لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية.

فيما قالت مصادر لقناة «العربية -الحدث»، مساء أمس السبت، إنَّ مسؤول التجنيد لحركة «حماس»، قتل في انفجار بـ مخيم برج الشمالي بمدينة صور جنوب لبنان.

وكان انفجاراً ضخماً وقع مساء أمس الأول الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لـ الحركة بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان.

وقالت «حماس» في بيان، إن الحادث، ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».