«الداخلية»: والد فتاة الغربية ضحية الابتزاز لم يبلغ الشرطة.. والأمن تحرك بعد نشر الإعلام

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على متهمين اثنين في واقعة تعرض فتاة بالغربية، للابتزاز، ما دفعها إلى الانتحار.

وقالت الداخلية في بيان: «في ضوء عدم ورود بلاغات من المواطن خالد نبيه سليمان، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات – الغربية، بخصوص واقعة انتحار كريمته، فقد جرى التعامل مع ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض كريمته المُشار إليها للابتزاز من قِبل شخصين قاما باستخدام صور شخصية لها، وما أشار إليه والدها في هذا الشأن من أن ذلك جاء بقصد ابتزازها».

وتابع البيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المذكورين، وجاري عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات».