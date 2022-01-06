الجامعات الحكومية والخاصة تؤكد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الأول 2021، موضحة أنه لا توجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها الالتزام بقرار مجلس الوزراء والأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجامعات منتظمة في إجراء امتحانات العملي والشفوي، السبت المقبل، وفقا للجداول المعلنة من قبل الأقسام والكليات.

جامعة سوهاج: الامتحانات منتظمة لـ العملي والشفوي

كما أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة منتظمة السبت في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، خاصة فيما يتعلق بامتحانات الشفوي للكليات النظرية و الامتحانات العملية للكليات العلمية، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الحصول على اللقاح شرط دخول الجامعة في الامتحانات

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد علي جميع الكليات بضرورة إخطار أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح، تجنبا للمنع من الحرمان من دخول الامتحانات، وكذلك تخليص أي أوراق رسمية والدخول للجامعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمختلف كليات الجامعة بدءا من السبت المقبل، موضحًا أنه لا يوجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل لها، منوها بأن هناك استعدادت على قدم وساق لها.