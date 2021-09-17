جامعة المستقبل تعلن تخفيض الحد الأدنى للكليات: صيدلة وطب أسنان 85% وهندسة 75%

أعلن الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة فتحت باب التقديم بمقر الجامعة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة والثانوية الازهرية للعام الجامعي 2022/2021، وتخفيض الحد الادنى للتقديم لجميع الكليات على النحو التالي: كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان: 85%، وكلية الهندسة: 75%، و كلية الحاسبات: 65%، وكلية التجارة: 60%، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60%، كما أعلنت فتح باب التقديم المباشر بمقر الجامعة وتلقي أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة والثانوية الأزهرية للعام الدراسي الماضي 2020، بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.

جامعة المستقبل تتبع نظام التعليم الهجين في الدراسة

وأوضح الدكتور عبادة سرحان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جامعة المستقبل، نجحت في تقديم نموذج فريد في التعليم الهجين، الذي يجمع بين الدراسة وجها لوجه، والدراسة عن بُعد باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية، حيث تستخدم الجامعة أحدث الوسائل الذكية في التعليم التفاعلي، موضحا أن الجامعة تضم أهم 6 كليات وكل كلية تعد مؤسسة مستقلة بذاتها ولها ممتلكاتها ومعداتها، وهي كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

الطالب ضمن فريق عمل لبناء العلاقات الإنسانية

ومن جهته، أكد الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، تحت رعاية الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، موضحا أن الجامعة أعدت برنامجاً يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وعلى رأسها تطوير التعليم بشكل مستمر، ومحاولة استباق الحاضر نحو المستقبل ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة «مصر 2030»، مشيرا إلى التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالبُعد الإنساني والاجتماعي، وهو المرتبط بوجود الطالب ضمن فريق عمل لبناء العلاقات الإنسانية، وهذا ما جرى تفعيله بشكل كبير.