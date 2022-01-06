«الطرق والكباري»: أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي قيد الدراسة

أكد المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه جارٍ العمل على تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه جارٍ تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وعن أسعار التذاكر وتشغيل المحطات، قال إن أسعار التذاكر قيد الدراسة، وكل محطة ستتضمن توقيتات محددة لزمن الوصول والانطلاق.

وفيما يتعلق بتقاطع الطريق الزراعي بالدائري، قال إنه سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن، وخاصة في ظل الكثافة المرورية الضخمة في تلك المنطقة.

تحديات كبيرة

وتطرق المهندس حسام الدين مصطفى، إلى معدلات تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي، موضحًا: «واجهنا تحديات كبيرة وخاصة من أول طريق الأوتوستراد للمريوطية من ناحية الإزالات ومواجهة التحديات، بنعمل طريق دائري تاني، مش دائري عادي».

صديق للبيئة

وأضاف مصطفى، أنه جارٍ العمل على إنجاز أتوبيس ترددي، وسيكون صديق للبيئة، ويتم استخدامه من خلال محطات رئيسية على الدائري، وسيتم منع وتوقف الميكروباص العشوائي، وسيقدر عدد محطات الاتوبيس الترددي بأكثر من 57 محطة.

الانتهاء خلال 4 أشهر

وأتمّ: «مش هيكون هناك مكان تاني للميكروباص، والمسار الترددي هيكون معزول ومحدش هيدخل فيه، وسيتم البدء في الأتوبيس الترددي خلال 3 أو 4 أشهر من الآن».