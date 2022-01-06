«التأمينات الاجتماعية»: تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لـ«ميزة» قيد الدراسة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خطاب مزعوم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تناشد فيه أصحاب المعاشات الذين يحملون «البطاقة الزرقاء» بالتوجه لأقرب مكتب تأمينات اجتماعية، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها، مدون عليها رقم الهاتف المحمول، واستلام كارت «ميزة» مجانا.

مراحل تسليم بطاقة «ميزة»

وأوضح المنشور استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء، وتسليم بطاقة كارت «ميزة» طبقا للمراحل التالية:

- المرحلة الأولى: من يناير الجاري حتى نهاية أبريل 2022، وذلك بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان.

- المرحلة الثانية: من يناير الجاري حتى نهاية مايو لمحافظات كفر الشيخ، ودمياط، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا.

- المرحلة الثالثة حتى نهاية يونيو 2022 لباقي المحافظات.

كما تم التنبيه من خلال المنشور على المكاتب التأمينية بعد التأكد من شخصية مناديب بنكي مصر والتنمية والائتمان الزراعي، بالعمل على تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وحسن معاملة الجمهور والرد على استفساراتهم، واتخاذ كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، على أن يكون ذلك تحت إشراف رؤساء ومديري العموم.

تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء قيد الدراسة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أن تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لـ«ميزة»، قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

إتاحة قنوات صرف متعددة لأصحاب المعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أعلنت، في بيان سابق لها، عدم صحة ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف الصرف على البطاقات الزرقاء القديمة، مؤكدة أنه يتم السعي لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات.

كما أكدت هيئة التأمينات أن المعاشات حق أصيل لكل صاحب معاش أو مستحق له، دون أي نقص، وأن صاحب المعاش له الحق الكامل في اختيار جهة صرف معاشه.