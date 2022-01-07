الهندية بارنيتا بورتهاكور: أود زيارة القاهرة والمشاركة بالمهرجانات المصرية

قالت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، إنها عاشت بدولة «الكويت» لفترة برفقة عائلتها، لذا تحب العرب كثيرا، كما أنها تذهب كثيرا إليهم، وتسعد بحب الجمهور العربي لها، وتود زيارة القاهرة والمشاركة بالمهرجانات المصرية قريبا، وفقا لما صرحت به لـ«الوطن».

اللغة العربية لطيفة للغاية

وأضافت الهندية بارنيتا بورتهاكور، أنها عاشت بالكويت لفترة وجيزة مع عائلتها، وأنها تود العودة إليهم قريبا، قائلة: «نعم أنا لدي عائلة في الكويت أيضا، وأعتقد أنه حان الوقت للعودة مرة أخرى، أنا أحب الكويت».

وأوضحت بورتهاكور، أنها على الرغم من أنها عاشت بدولة عربية مسبقا، لكنها لا تجيد التحدث باللغة العربية، معلقة: «أنا لا أستطيع التحدث بالعربية واللغة العربية لطيفة للغاية.. لكن أتذكر مقابلاتي مع متحدثين عرب في الكويت وعندما كانوا يبدأون بالتحدث باللغة العربية كنت أشعر أنني لا أستطيع فهم شيء، لكنهم أعطوني الكثير من الحب هناك».

وأكدت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، أنها تود زيارة جمهورية مصر العربية في القريب العاجل، والمشاركة بالمهرجانات المصرية، خاصة أنها لم تزور مصر من قبل.

أتمنى زيارة الأهرامات

وأضافت أنها تريد زيارة مصر، ورؤية الأهرامات، قائلة: «أتمنى يوما زيارة مصر، وأرى الأهرامات، وأريد أن أشارك بالمهرجانات المصرية بالمرحلة المقبلة».

وأعربت عن رغبتها بالمشاركة في المهرجانات السينمائية المصرية، قائلة: «بالتأكيد أنا أحب أن أشارك فأنا لست من الأشخاص الذين يقولون نعم لهذا، ولا لهذا، بالطبع أنا أحب أن أختار أدواري بعناية، ولكن أيضا أحب أن أشارك في عروض، وأقوم بزيارة أماكن مختلفة».

شاركت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، بمسلسلين من أشهر أعمال الدراما الهندية بالوطن العربي، وهما مسلسل «من الحب ما قتل» ومسلسل «حب الصدفة» المعروف أيضا بأسم «بلا ملجأ».