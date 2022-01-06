شوبير: المكتب التنفيذي للفيفا يحسم قرار تأجيل مونديال الأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، أن الانفراجة التي ستحدث في كأس العالم للأندية، هي مناقشة ملف تأجيل البطولة لعدة أيام، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكاف.

وأكد «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم» أنه عقب اجتماع المكتب التنفيذي سيكون هناك اجتماع ودي بين جياني إنفانتينو وفيرون أومبا وهاني أبو ريدة وفاطمة سامورا وماتيوس من أجل مناقشة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه هناك اتجاه لديهم من أجل تأجيل البطولة.

وأوضح أنه سيتم تأجيل البطولة من 5 إلى 9 أو 10 فبراير، مشيرًا إلى أن هذا توجها كبيرا داخل «فيفا»، وسيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه بنسبة 50% سيتم تأجيل البطولة لعدة أيام.

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