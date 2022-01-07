رانيا محمود ياسين للفنانين بعد زيادة إصابات كورونا بينهم: ياريت نبطل نسلم ونبوس

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، نصيحة بالعودة لارتداء الكمامة بعد انتشار كورونا في الوسط الفني، إثر إعلان بعض نجوم الفن والإعلام إصابتهم بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرهم الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، فضلا عن الفنان تامر حبيب، والفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعلى صورة تضم 10 مشاهير أصابهم الفيروس مؤخرا، «بما إن كورونا منتشر بسم الله ما شاء الله، الأيام دي، ممكن نفتكر مع بعض زمن الماسكات الجميل، وزمن إننا كنا بطلنا نسلم ونبوس، يا ريت لو ممكن، أصل الحياة رجعت عادي خالص، ولا كأن في وباء اسمه كورونا».

رانيا ياسين: يا ريت نرجع لزمن الماسكات الجميل

وأضافت: «يا ريت نتذكر مع بعض زمن الماسكات الجميل، ولو شوية بس، لحد ما نعدي المرحلة الصعبة دي، علشان خاطر أهلينا وكبار السن، لطفك يا رب، ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض يا رب».

رانيا محمود ياسين تعلق على حادث شقيقها

وكانت رانيا محمود ياسين، علقت عبر حسابها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على حادث السير الذي تعرض له شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين، إذ استعانت بآية قرآنية وخرزة زرقاء، وعلقت قائلة: «حبيبي يا عمرو، ألف سلامة عليك، حمد الله على سلامتك، قدر الله وماشاء فعل، ربنا يكفيك شر العين وشر المستخبي، ويحفظك بعينه التي لا تنام».

وأضافت رانيا: «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

لتنهال عليها التعليقات من الجمهور، مؤكدين تعرض شقيقها للحسد بعد نجاح سلسلة حكايات مسلسله «نصيبي وقسمتك»، الذي كان يعرض أثناء تعرضه لحادث السير، وتصدرت عدد من حكاياته التريند.

وكان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عودة نصيبي وقسمتك، قائلا: «قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبدالعاطي (شركة آرت ميكرز)، وقدمنا أول مواسم مسلسل (نصيبي وقسمتك) للمرة الأولى ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة».