العثور على جثة ربة منزل في ظروف غامضة بالمنوفية

شهدت قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، العثور على جثة سيدة متوفية داخل منزلها، في ظروف عامضة، وعلى الفور جرى إبلاغ قسم الشرطة، وانتقل فريق من ضباط القسم إلى مكان الواقعة لمعرفة سبب الوفاة، وجرى التحفظ علي الجثمان، ونقله إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل العثور على جثة ربة منزل في بركة السبع

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى العثور على جثة سيدة تدعى «ز. ا» داخل منزلها في ظروف غامضة، موضحا أن التحقيقات لا زالت جارية من ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث بركة السبع، بقيادة الرائد أحمد واصل لمعرفة سبب الوفاة، نافيا ما يجر ترديده من أخبار تخص الواقعة حتى الآن.

وأكد شقيق المتوفة في منزلها بقرية كفر هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يجر التأكد من أسباب الوفاة حتى الآن، موضحا أنه سيجر تشييع الجنازة بعد التصريح بدفن الجثة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بوفاة ربة منزل

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقيمة كفر هلال دائرة المركز، تدعى «ز. ا»، وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وجري تحرير محاضر في المنوفية، واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.