صحة المنوفية: تطبيق معايير الجودة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً موسعا لجميع فرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الطبية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية.

جودة صحة المنوفية تطالب بتحسين الأداء

وتناول الاجتماع نبذة عن تطور الجودة ونظرياتها ومناقشة لمشاريع تطوير الأداء بالمستشفيات والمقدمة من قبل فرق الجودة بالمنوفية، وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات من أجل تحسين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة لضمان سلامة وصحة المرضى من أهمها ضرورة عقد دورات مهارات القيادة والتواصل لجميع قيادات المستشفيات والفرق المنوطة بتنفيذ سياسات الجودة وتفعيل نظام رقابي للتسجيل الطبي بالمستشفيات.

كما تمت التوصية بضرورة التنسيق والتناغم بين لجان وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالمستشفيات لتحقيق أفضل خدمة ممكنة وفقاً لمعايير الجودة بدءاً من دخول المريض المستشفى وحتى نهاية تلقي الخدمة الصحية المطلوبة وبخاصة في الأقسام الحرجة مثل الطوارئ والعناية والحضانات والعمليات .

المرور على 843 منشأة طبية خاصة خلال شهر ديسمبر 2021

وفي سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية بقيادة الدكتور فيصل جوده وكيل الوزارة، حملات مكثفة على 843 منشأة منهم 636 منشأة مطابقة أو تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، بينما تم تنفيذ قرارات الغلق لعدد 74منشأة خلال شهر ديسمبر.