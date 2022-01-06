تفاصيل قتل شاب لوالده في المنوفية.. «خنقه بالبطانية لانفصاله عن أمه»

كشف مصدر أمني، تفاصيل مقتل محام يدعى «م.ر»، على بد ابنه ويدعى «م.م»، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الجريمة تعود لوجود خلافات بين المتهم والمجني عليه ووقوع مشاجرة بينهما قبل الجريمة بيوم واحد، وبعدها قام المتهم بخنق والده مستخدما بطانية في المنزل حتى فارق الحياة.

تفاصيل مقتل محام على يد ابنه في المنوفية

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم أكد في التحقيقات أنه هناك خلافات بينه وبين والده بسبب طلبه منه أن يرد والدته إلى عصمته بعد انفصالهما، وقيام المجني عليه بالاعتداء على المتهم بسبب الخلافات المستمرة بينهما.

وأوضح المصدر، أن المحامي يبلغ من العمر 69 سنة، وابنه يبلغ من العمر 18 سنة، وحدثت بينهما عدد من المشاكل بسبب انفصال والده عن والدته، مؤكدا أن جهات التحقيق انتقلت إلى مكان الجريمة لمعاينة الجثمان، وجرى إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة.

القبض على شاب قتل والده في المنوفية

وشهدت مساء أمس، مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، جريمة مؤسفة هزت الرأي العام في المحافظة، عندما أقدم شاب يدعى «م.م» بقتل والده والتخلص منه خنقا من خلال كتم أنفاسه باستخدام بطانية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة وجرى ضبط المتهم.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة محام يدعى «م.ر» على يد ابنه، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.